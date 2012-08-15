Минрегион намерен упростить получение компенсации разницы в тарифах

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства намерено упростить процедуру получения предприятиями ЖКХ компенсации разницы в тарифах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк журналистам после селекторного совещания с регионами.

По его словам, министерство разработало изменения в постановление Кабинета министров Украины №517 от 11 июня 2012 года «Об утверждении Порядка и условий предоставления в 2012 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги централизованного водоснабжения и водоотведения, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии и услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу тарифам, которые утверждались и/или согласовывались органами государственной власти или местного самоуправления».

«Участники этого процесса (предприятия ЖКХ - УНИАН) должны открывать в казначействе свои счета по каждому зачету (кредиторская, дебиторская задолженность — УНИАН). Сейчас мы говорим: они могут не открывать эти счета, а главные участники этих процессов открывают эти счета, через которые будут проводиться расчеты», - сказал министр.

А. Близнюк уточнил, что постановление планируется рассмотреть в Кабинете министров в понедельник, 20 августа.

«Постановление подготовлено, сегодня я его подпишу и в понедельник мы его подадим на рассмотрение Кабинета министров», - добавил министр.

В ходе селекторного совещания первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр Алипов отметил, что из 6,9 млрд грн, предусмотренных на погашение разницы в тарифах, получено 3,9 млрд грн, из них 3,8 млрд грн согласовано Минфином, на 2 млрд грн проведены расчеты.

«Есть еще 3 млрд грн, которые нужно сейчас оформить... Но на 3 миллиарда сегодня не подано никаких документов», - добавил он.

А. Алипов также сообщил, что министр завизировал законопроект относительно дополнительных 6 млрд грн по газовым расчетам.

«Есть еще 3 миллиарда, на которые нужно найти источник. Поэтому мы над этим работаем», - уточнил А. Близнюк.