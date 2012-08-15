Янукович подписал изменения в Налоговый кодекс относительно прибыли гостиниц

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины «О внесении изменения в раздел ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины относительно особенностей взимания налога на прибыль предприятий, полученную от предоставления гостиничных услуг».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Законом предусмотрено стимулирование развития гостиничного сектора и повышение прозрачности функционирования средств размещения путем установления более умеренного значения обязательной доли дохода, который поступает от реализации услуг по размещению путем предоставления номера для временного проживания, с 75% до 50% совокупного дохода такого субъекта хозяйственной деятельности за соответствующий налоговый (отчетный) период, в котором применяется льгота.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот закон 6 июля.