Президент ветировал закон о технической инвентаризации недвижимости

Президент Украины Виктор Янукович применил право вето к закону «О технической инвентаризации объектов недвижимого имущества».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отмечает, что принятый 5 июля 2012 года Верховной Радой Украины закон не может быть подписан, поскольку ряд его положений не отвечает Конституции Украины, базовым законодательным актам в соответствующих сферах правового регулирования.

Закон вызывает у В.Януковича замечания из-за фактического сохранения монополии существующих коммунальных предприятий – бюро технической инвентаризации на осуществление технической инвентаризации объектов недвижимого имущества.

Так, по закону организацию и обеспечение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества осуществляют бюро технической инвентаризации – коммунальные предприятия и другие юридические лица, имеющие лицензию на проведение технической инвентаризации, которые являются субъектами технической инвентаризации.

При этом предусматривается, что создание юридических лиц, которые намерены осуществлять деятельность по технической инвентаризации, возможно при условии, если минимальный размер их уставного капитала будет составлять 10 миллионов гривен.

В то же время, замечает глава государства, коммунальные предприятия бюро технической инвентаризации, которые действовали на момент вступления в силу данного Закона, будут продолжать осуществлять свою деятельность без получения лицензии. Каких-либо требований о минимальном размере их уставного капитала Законом не установлено.

В связи с чем он отмечает, что уровень доходности от осуществления технической инвентаризации объектов недвижимого имущества в условиях конкуренции является невысоким, поскольку размер платы за услуги регулируется государством, а сочетание деятельности по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества с другими видами хозяйственной деятельности запрещено. Введение при этом требования о минимальном уставном капитале в размере 10 миллионов гривен, а также недопущение к деятельности по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества физических лиц – предпринимателей фактически сохранит существующую монополию коммунальных предприятий бюро технической инвентаризации.

Кроме того, установление Законом разных требований к субъектам хозяйствования, которые будут осуществлять один вид деятельности, а также невозможность осуществления такой деятельности физическими лицами – предпринимателями фактически является созданием привилегий для бюро технической инвентаризации – коммунальных предприятий в осуществлении указанного вида хозяйственной деятельности.

Кроме того, Президент замечает, что в законе предлагается определить, что техническая инвентаризация объектов недвижимого имущества проводится с целью осуществления соответствующими органами контроля за использованием и сохранением жилищного фонда и других объектов недвижимого имущества; техническая инвентаризация объектов недвижимого имущества осуществляется с целью защиты прав и интересов владельцев или пользователей объектов недвижимого имущества.

В то же время Законом предусмотрена возможность осуществления технической инвентаризации по обращению органов местного самоуправления при рассмотрении дел за жалобами физических и юридических лиц о нарушении владельцем (держателем) объекта недвижимого имущества требований законодательства в сфере градостроительной деятельности.

Приведенные положения Закона не согласовываются со статьями 6 и 19 Конституции Украины, в соответствии с которыми органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать лишь на основе, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.

Однако никаким законом требование об осуществлении соответствующими органами контроля за использованием и сохранением жилищного фонда и других объектов недвижимого имущества на основании материалов технической инвентаризации не установлено.

Есть замечания у Президента и относительно положения закона, которым вводится лицензирование деятельности по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества. Порядок лицензирования деятельности по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества устанавливается Кабинетом министров Украины.

При этом, по мнению главы государства, не учтено, что по закону Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» лицензирование как механизм государственного регулирования используется для защиты прав, законных интересов, жизни и здоровья граждан, защиты окружающей природной среды и обеспечения безопасности государства. Сфера же технической инвентаризации объектов недвижимого имущества не отвечает приведенным критериям.

В.Янукович отмечает, что подавляющее большинство положений Закона, поступившего на подпись, не определяет достаточных и совершенных механизмов правового регулирования и содержит внутренние противоречия, что свидетельствует о неполноте правового регулирования отношений. Такая юридическая неопределенность соответствующих положений вопреки установленному статьей 8 Конституции Украины принципа верховенства права может привести к их произвольному толкованию как органами государственной власти, так и субъектами хозяйствования.

Поэтому Президент предлагает свою редакцию этого закона.