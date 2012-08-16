В Донецке подано 2,5 тыс. исков в суд на должников по уплате за воду на 4,54 млн грн

Коммунальное предприятие «Донецкгорводоканал» с начала текущего 2012 года подало в суд 2 604 судебных иска против своих должников на общую сумму 4 млн 540 тыс грн.

Как передает кореспондент УНИАН, за это время донецкие суды успели удовлетворить в пользу горводоканала 2 512 исков на сумму 4 млн 323 тыс грн. За прошедшие 7 месяцев оплата по исполнительным листам за текущий и прошлые года поступила в размере 5 млн 667 тыс грн.

Только за июль 2012 года «Донецкгорводоканал» подал 544 иска в суд на своих должников, общая сумма по всем исковым заявлениям составила 874 тыс грн.

В среднем каждый месяц юридическая служба направляет в районные суды от 500 до 700 исковых заявлений.

По словам директор КП «Донецкгорводоканал» Юрия Перебейноса, «такие судебные дела всегда решаются в пользу водоканала, ведь мы выдвигаем к неплательщикам абсолютно обоснованные претензии: услугу получили, будьте добры, за нее расплатиться».

«Мы всегда даем шанс нашим потребителям погасить скопившуюся задолженность и не доводить дело до отключений или суда, предлагаем заключить договор о поэтапном погашении долга. Но не все абоненты используют такую возможность, вынуждая нас идти на такие неприятные меры», - объяснил директор водоканала.