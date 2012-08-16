С начала года молодым семьям на покупку жилья предоставлен 161 кредит на 54,5 млн грн

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству за январь-июль 2012 года предоставил молодым семьям на приобретение жилья 161 льготный кредит на сумму 54,5 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в четверг сообщил журналистам глава правления фонда Леонид Рысухин.

По его словам, по данной программе введено в эксплуатацию 14 жилых домов на 723 квартиры, из которых 129 квартир получили молодые семьи.

До конца текущего года фонд планирует предоставить льготные кредиты на покупку жилья еще 400 семьям, доведя общее количество обеспеченных жильем семей до 550-560 по итогам года.

Глава правления фонда отметил, что по программе доступного жилья с начала года освоено 35 млн грн, за счет которых 287 семей получили государственную поддержку на приобретение жилья. По данной программе введено в эксплуатацию 8 объектов.

В целом по программе доступного жилья планируется предоставить господдержку 1,5 тыс. семей. Для этих целей в госбюджете текущего года предусмотрено 196,2 млн грн.

При этом по программе частичной компенсации кредитов коммерческих банков фонд обслуживает около 8,5 тыс. человек.

По данным фонда, на 14 августа заключено 234 договора на сумму 55,6 млн грн в 22 регионах Украины по программе удешевления ипотечных кредитов для приобретения жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Л. Рысухин отметил, что за 20 лет деятельности фонд обеспечил жильем 30 тыс. молодых семей.

В частности, по программе льготного молодежного кредитования, которая действует с 1997 года, 10,5 тыс. семей получили льготные кредиты на строительство (приобретение) жилья на более 1 млрд грн. Введено в эксплуатацию 467,2 тыс. кв. м жилья.

По программе частичной компенсации кредитов коммерческих банков в 2003-2008 годах 17,9 тыс. молодых семей заключили договоры на частичную компенсацию процентов. Из Госбюджета данная программа профинансирована на 690 млн грн. При этом в отрасль привлечено около 2,1 млрд грн внебюджетных средств, что дало возможность ввести в эксплуатацию 1,05 млн кв. м жилья.

По программе доступного жилья, действующей с 2010 года, была предоставлена государственная поддержка 1669 семьям, освоено 169,6 млн грн бюджетных средств. В сферу строительства дополнительно привлечено 463 млн грн собственных взносов граждан, что дало возможность ввести в эксплуатацию 53 жилых дома.