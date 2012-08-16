Выдача первых льготных кредитов ОСМД запланирована на сентябрь

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству в сентябре 2012 года планирует выдать первые льготные кредиты объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) для проведения реконструкции, ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в четверг сообщил журналистам глава правления фонда Леонид Рысухин.

По его словам, фонд продолжает прием заявок на предоставление льготных кредитов от юридических лиц, в том числе от ОСМД.

«На протяжении максимум 10 дней мы предоставим Минрегиону первых кандидатов на получение кредитов... В сентябре мы будем давать первые кредиты», - сказал Л.Рысухин.

Глава правления фонда уточнил, что главным распорядителем средств по данной программе является Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а фонд является получателем средств и будет заниматься обслуживанием кредитов.

Он добавил, что фонд рассматривает заявки на получение кредитов и проверяет платежеспособность заемщиков, после чего проекты рассматривает комиссия Минрегиона, которая принимает решение о выдаче кредитов.

По данным Минрегиона, на сегодня поступило 22 заявки на получение кредитов на сумму 68,340 млн грн. В частности, 9 заявок от ОСМД в Волынской области на сумму 6,325 млн грн, 3 заявки от ОСМД в Днепропетровской области на сумму 370 тыс. грн, 3 заявки в Донецкой области на 40 млн грн, 1 заявка в Ивано-Франковской области на 110 тыс. грн, 1 заявка в Луганской области на 6 млн грн, 4 заявки от ОСМД в Одесской области на 1,3 млн грн, 1 заявка в Херсонской области на 14,235 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в июле 2012 года Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству начал прием заявок на получение льготных бюджетных кредитов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Государственным бюджетом 2012 года на выдачу льготных кредитов в сфере ЖКХ предусмотрено 40 млн грн.

Предпочтение при отборе получат проекты, которые уменьшают объем потребления ресурсов, комплексно решают проблемы населенного пункта или группы жилых домов, находящихся в единой технологической схеме.

Льготный кредит предоставляется сроком до 10 лет с возможностью досрочного погашения. Размер кредитной ставки составляет 3% годовых. Возврат тела кредита начинается через год, а процентов - через 3 месяца со дня зачисления средств.

31 мая 2012 года Кабмин принял постановление № 599 «Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для льготного кредитования юридических лиц, в том числе объединений совладельцев многоквартирных домов, для проведения реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства».