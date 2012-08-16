Правительство утвердило ТЭО нацпроекта «Чистый город» стоимостью 435 млн евро

Кабинет министров на заседании 8 августа 2012 года утвердил технико-экономическое обоснование (ТЭО) Национального проекта «Чистый город» стоимостью 435 млн евро.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами.

По данным агентства, в рамках проекта предусматривается строительство за 2 года заводов по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) в 10 городах Украины. Реализация проекта создаст около 2000 рабочих мест по всей стране.

«Правительство дало «зеленый свет» для создания индустрии мусоропереработки. 10 новых комплексов, в разных регионах Украины, с глубиной переработки более 50% составят основу новой индустрии Украины и будут служить примером для воплощения национального проекта в других регионах страны, - сказал председатель Госинвестпроекта Владислав Каськив.

По его оценкам, новая индустрия утилизации отходов способна привлечь в Украину до 400 млн евро частных инвестиций и ежегодно утилизировать более 1,5 млн тонн отходов.

Ранее Госинвестпроект сообщил, что тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) по 10 городам был проведен 7 декабря 2011 года, эта работа завершена и по каждому городу разработаны проекты будущих заводов.

После принятия постановления Кабинета министров об утверждении ТЭО планируется объявить инвестиционные конкурсы по строительству заводов.

Как сообщал УНИАН, национальный проект «Чистый город» будет реализовываться в 10 пилотных городах, определенных в ТЭО. Мощность переработки в этих городах составляет: Киев и Харьков - 300 тыс. тонн ТБО в год, Днепропетровск - 200 тыс. тонн ТБО в год, Черновцы, Сумы, Полтава, Хмельницкий, Кировоград, Тернополь и Винница - 100 тыс. тонн ТБО в год каждый.

Проект «Чистый город» является одним из основных в перечне национальных проектов, утвержденных Кабинетом министров Украины 8 декабря 2010 года. Национальным проектом предусмотрен переход на европейскую систему переработки твердых бытовых отходов, которая обеспечит системное решение проблемы загрязнения окружающей среды.