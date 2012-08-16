Строительные предприятия Украины в январе-июле снизили объемы работ на 6,2%

Строительные предприятия Украины в январе-июле 2012 года уменьшили объемы работ на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 30 млрд 197,2 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период строительные предприятия снизили объем работ по подготовке строительных участков на 4% - до 2 млрд 790,5 млн грн, по строительству зданий и сооружений — уменьшили на 7,3%, до 24 млрд 084,6 млн грн, по установке инженерного оборудования зданий и сооружений – увеличили на 0,3% - до 3 млрд 106,2 млн грн, по завершению строительства – увеличили на 2,2%, до 167,7 млн грн, по аренде строительной техники с оператором – увеличили на 4,4%, до 48,2 млн грн.

В Госстате отметили, что по характеру строительства работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 80,7% от общего объема, работы по капитальному ремонту – 12,5%, по текущему ремонту – 6,8%.

По данным Госстата, строительные предприятия Киева в январе-июле т.г. снизили объем работ на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 6 млрд 859 млн грн, выполнив 22,7% общегосударственного объема работ.

Справка УНИАН. Строительные предприятия Украины январе-июне 2012 года уменьшили объемы работ на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 25,084 млрд грн.

В 2011 году стройпредприятия увеличили объемы работ на 11,1% по сравнению с 2010 годом – до 60 млрд 454,3 млн грн.

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