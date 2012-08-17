Запорожский облсовет решил компенсировать гражданам 10% первого взноса по ипотеке под 3%

Запорожский облсовет принял программу, в рамках которой жителям региона, участникам программы «Доступное жилье» (ипотеки под 3%) из областного бюджета будет компенсироваться 10% от суммы первого взноса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации, соответствующее решение было принято 16 августа на 20-й внеочередной сессии Запорожского облсовета.

«Цель программы - повышение уровня обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем уменьшения личного первоначального взноса гражданина ( 25% от общей стоимости -УНИАН). Программа будет действовать до конца 2012 года Общий объем ее финансирования за счет областного бюджета составляет 500 тыс. грн» - сообщили в пресс-службе, отметив, что данная сумма «в бюджете уже заложена».

Согласно данным ОГА , принять участие в программе приобретения доступного жилья смогут около 20 семей Запорожской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Как ранее сообщал председатель Запорожской ОГА Александр Пеклушенко - инициатор принятия программы удешевления первого взноса за счет средств облбюджета, «на компенсацию части первого взноса в первую очередь смогут рассчитывать семьи, в которых есть инвалиды, многодетные семьи, а так же семьи, в которых отец и мать работают в бюджетной сфере».

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением №465 от 23 мая т.г. внес изменения в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Изменениями в государственный бюджет 2012 года предусмотрено выделение 1 млрд грн на программу частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков гражданам для приобретения жилья.