Прокуратура проверяет информацию о сбросе стоковых вод в Днепр из Вышгорода

Днепровская экологическая прокуратура с привлечением специалистов контролирующих органов проводит проверку информации о перекачивании воды из озера-накопителя в реку Днепр и возможном влиянии этих действий на ситуацию в экологической сфере.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Согласно сообщению, для инструментально-лабораторного контроля уже отобраны пробы воды недалеко от озера, куда поступают ливневые воды г. Вышгорода, и в месте забора воды для нужд столицы.

Прокуратура заявляет, что особое внимание во время проверки уделяет выяснению полноты принятия органами местной власти мер по надлежащему функционированию дождевых канализационных систем Вышгорода.

Как сообщал УНИАН, 15 августа «Киевводоканал» выразил обеспокоенность по поводу ситуации, которая сложилась в Вышгороде, где из-за отсутствия системы ливневой канализации все дождевые воды поступают в пруд, который, в сущности, выполняет функцию накопителя во время ливней. Как отметили в водоканале, еще в прошлом году специалисты предприятия исследовали пробы воды из упомянутого водоема и выяснили, что степень загрязнения, особенно бактериологического, превышает все допустимые нормы.

В связи с интенсивными ливнями в течение последних нескольких суток уровень воды в озере достиг критического предела. Для решения проблемы администрация города Вышгород с привлечением бригад МЧС приняла решение о перекачивании воды из озера-накопителя непосредственно в реку Днепр.

В пресс-службе отметили, что город Вышгород расположен выше Киева, недалеко от водозабора Днепровской водопроводной станции ПАО «АК «Киевводоканал», которая обслуживает более 30% Киева. Таким образом, все перекачаннные в реку Днепр воды с большой концентрацией загрязнения в течение ближайшего времени поступят на водозаборные сооружения.

«Это может привести не только к ухудшению качества питьевой воды в районах, которые обеспечиваются водой из этой станции, но и вообще к остановке работы водозабора с целью недопущения попадания загрязненной воды в городской водопровод», - отметили в пресс-службе.