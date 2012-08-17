Порядок принятия в эксплуатацию объектов строительства изменен

Кабинет министров своим постановлением №757 от 15 августа 2012 года внес изменения в приложение 1 Порядка принятия в эксплуатацию завершенных строительством объектов.

Об этом говорится в тексте документа, размещенном на правительственном портале.

Согласно постановлению, из пункта 6 Декларации о готовности объекта в эксплуатацию исключается графа «Серия и номер квалификационного сертификата (обязательно указывается с 1 июня 2012 г.)» в части информации о лицах, ответственных за выполнение работ.