В Одессе ночью горели 5 элитных коттеджей

В ночь на понедельник, 20 августа, в частном секторе Одессы, между 8-й и 9-й станциями Большого Фонтана, от масштабного пожара пострадали 5 элитных коттеджей.

Как сообщили УНИАН в Управлении МЧС в Одесской области, незначительные ожоги и повреждения получили жильцы одного из горевших домов, которые пытались самостоятельно потушить пламя, однако от госпитализации они отказались.

На место происшествия были направлены 10 единиц техники и 48 спасателей. «Однако сразу приступить к тушению огня пожарные расчеты не могли из-за проблемы подъезда к месту пожара и отсутствия пожарных гидрантов», - уточнили в облуправлении МЧС.

Чтобы подключиться к источнику воды, пришлось тянуть рукавную линию на расстояние свыше полукилометра, а также учитывать опасность, связанную с близостью газовых и электрокоммуникаций в очаге пожара.

На месте пожара работают эксперты МЧС, которые устанавливают причины возникновения пожара.