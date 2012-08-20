Застройщиков доступного жилья могут освободить от налога на прибыль на 10 лет

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства инициирует освобождение застройщиков доступного жилья от налога на прибыль на 10 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк в рамках выставочного форума «Доступное жилье: от государства для человека, от идеи до квартиры».

«Мы предлагаем на 10 лет всех, кто строит доступное жилье для людей, освободить от налога на прибыль», - сказал он.

Министр пояснил, что планируется освобождать от налога на прибыль ту часть квартир в доме, которые будут участвовать в программах строительства доступного жилья.

«Только для тех, кто строит доступное жилье. И для социально ответственного бизнеса, который будет средства из своей прибыли вкладывать для своих людей (оплачивать для своих работников первый взнос на приобретение жилья в рамках программы удешевленной ипотеки - УНИАН). Такой вариант мы тоже рассматриваем», - добавил А. Близнюк.

Министр также отметил, что Минрегион собирает предложения от местных властей относительно предоставления земельных участков для строительства индустриального (доступного) жилья.

«Сейчас мы готовим земельные участки, которые будут использоваться для застройки индустриальным способом жилья, которое будет доступным. Поскольку коммерческое жилье будет строиться на тех же принципах, на которых оно строится сейчас», - уточнил он.

По его словам, на сегодня местные власти предложили более 1,7 тыс. га земли.

А. Близнюк отметил, что для управления процессом строительства индустриального жилья будет создано агентство, «которое будет заниматься от государства всем комплексом этих вопросов».

Министр уточнил, что для строительства доступного жилья земля будет предоставляться бесплатно, государство и местные органы власти будут вкладывать средства в строительство инженерной инфраструктуры. При этом застройщики доступного жилья не будут платить за присоединение домов к инженерным сетям.

А. Близнюк добавил, что для строительства инженерной инфраструктуры к доступному жилью планируется направить часть средств из 1 млрд грн, предусмотренных в текущем году на программу удешевления ипотечных кредитов.

Как сообщал УНИАН, В Украине планируется создать государственного заказчика массового строительства доступного жилья.

Для строительства жилья в регионах местными властями отобрано 628 площадок на 1,7 тыс. га земли, обеспеченных инженерной инфраструктурой.