В программе ипотеки под 3% сняты ограничения по площади и стоимости жилья

В программе удешевленной ипотеки для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, сняты верхние пределы площади и стоимости жилья, однако превышение этих параметров не подлежат компенсации со стороны государства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как указывается в сообщении, очередные изменения в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, внесло правительство 15 августа 2012 года.

Согласно изменениям, в программе конкретизированы критерии к заемщикам. Теперь в программе могут принимать участие граждане, пребывающие на квартирном учете, а также граждане, не стоящие на квартирной очереди, но обеспеченные по месту проживания жилой площадью, не превышающей 9 кв. м на одного члена семьи. Также в программе могут участвовать проживающие в общежитиях граждане.

В Минрегионе отметили, что данные уточнения конкретизируют требования ст. 34 Жилищного кодекса относительно участников удешевления ипотеки и исключает возможные разночтения.

При этом расчетная стоимость жилья не меняется, но устанавливается исключительно с учетом зарегистрированного места проживания заемщика.

Изменениями также уточнен перечень документов для получения гражданами компенсации процентов от государства. В числе этих документов справка о пребывании на квартирном учете и справка о составе семьи, выданная исключительно по месту проживания.

Вместе с тем, заемщик, который является заказчиком строительства индивидуального жилого дома, также должен предоставить копии документа, удостоверяющего право на земельный участок, и соответственной проектно-сметной документации. Остальные документы в перечне не изменились.

Новый порядок также определяет, что в программе могут принимать участие новостройки, введенные в эксплуатацию не раньше 2007 года (ранее — 2009 года).

Платежеспособность заемщика будет определяться с учетом доходов его поручителей.

По оценкам Минрегиона, данные изменения значительно расширят предложение жилья и несколько снизят его цену.

Как сообщал УНИАН, 13 августа 2012 года Кабинет министров внес изменения в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Согласно изменениям, в программе смогут участвовать индивидуальные сельские застройщики.

23 мая 2012 года своим постановлением №465 Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Согласно изменениям, в рамках программы квартиры можно приобрести не только в незавершенных объектах, но и в нереализованных заказчиками объектах, принятых в эксплуатацию после 2009 года.

При этом в качестве обязательного собственного взноса заемщика, который не превышает 25% стоимости жилья и по желанию заемщика может быть увеличен, могут засчитываться средства, уплаченные заемщиком за превышение нормативной площади и расчетной стоимости квартиры.

Постановление уточняет, что частичная компенсация процентов предоставляется заемщикам, прежде всего, находящимся на квартирном учете, и молодым семьям, имеющим детей.

Из постановления исключен пункт, разрешающий заемщику отчуждение жилья только гражданам, соответствующим требованиям, установленным данным порядком и подавшим заявление о предоставлении частичной компенсации процентов.

Предоставление частичной компенсации прекращается, если среднемесячный доход заемщика и членов его семьи в расчете на одного человека превышает десятикратный (ранее - пятикратный) размер среднемесячной заработной платы в соответствующем регионе.

Справка УНИАН. 25 апреля 2012 года Кабинет министров Украины своим постановлением №343 утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

В документе указывается, что кредиты будут предоставляться до 15 лет в гривнях под не более 16% годовых на момент выдачи кредита. Частичная компенсация процентов определяется в размере процентной ставки за пользование кредитом минус 3 процентных пункта годовых.

3 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия ипотечному кредитованию».

В Государственном бюджете на компенсацию процентной ставки по данной ипотечной программе предусмотрен 1 млрд грн.

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