Близнюк: на все программы доступного жилья из госбюджета-2013 нужно 2 млрд грн

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в государственном бюджете на 2013 год планирует предусмотреть 2 млрд грн на все программы строительства доступного жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк в рамках выставочного форума «Доступное жилье: от государства для человека, от идеи до квартиры».

«На 2013 год мы подали запрос на 41 млрд грн. При этом на доступное жилье — 2 миллиарда. На все схемы доступного жилья», - сказал А. Близнюк.

Как сообщал УНИАН, изменениями в государственный бюджет 2012 года предусмотрено выделение 1 млрд грн на программу частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков гражданам для приобретения жилья.

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