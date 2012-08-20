Количество заключенных договоров по удешевленной ипотеке выросло до 250

В Украине количество договоров, заключенных по программе удешевленной ипотеки для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по состоянию на 17 августа выросло до 250.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно сообщению, за прошедшую неделю банки выдали 46 кредитов. При этом общее количество заключенных договоров выросло до 248. Предоставленные кредиты профинансированы банками на 59,9 млн грн.

На 17 августа в программе изъявили желание принять участие 11675 граждан, для которых застройщики предлагают 11872 квартиры в 270 жилых домах.

По данным министерства, в Киеве с начала программы заключено 86 договоров и предоставлено столько же кредитов. За прошедшую неделю договоры заключены с 19 киевлянами и еще стольким же выданы кредиты. В целом участвовать в программе изъявили желание 1366 киевлян.

В Минрегионе отметили, что на 17 августа не выдано ни одного кредита в Кировоградской, Луганской и Тернопольской областях.

По информации Минрегиона, по программе строительства доступного жилья на условиях оплаты государством 30% стоимости заключено 230 договоров, в рамках программы молодежного жилищного кредитования предоставлен 171 льготный кредит, Государственное ипотечное учреждение профинансировало 537 кредитов. В целом по данным жилищным программам профинансировано приобретение 1186 квартир.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9 августа 2012 года в Украине количество договоров, заключенных по программе удешевленной ипотеки для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, выросло до 217.

На 9 августа всего в программе изъявили желание принять участие 11 192 человека. Застройщики предоставили для участия в программе 258 жилых домов, в которых предлагается для приобретения 11 071 квартира.

Напомним, Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

По условиям программы, кредиты будут предоставляться сроком до 15 лет в гривнях, максимум под 16% годовых. При этом заемщик платит по кредиту 3%, а разницу в 13% ему компенсирует государство. Компенсации подлежат фактически уплаченные проценты за пользование кредитом.

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