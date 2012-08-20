Попов предлагает снизить стоимость квартир в Киеве по программе доступного жилья на 5-10%

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов предлагает застройщикам снизить стоимость квартир по программе удешевления ипотечных кредитов для приобретения гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий, на 5-10%.

Об этом он сообщил в рамках выставочного форума «Доступное жилье: от государства для человека, от идеи до квартиры».

«В этом году мы построим первые квадратные метры жилья по программе доступного жилья при условии, что город будет предоставлять свою финансовую поддержку. И это приблизительно 20% от стоимости квартиры», - сказал он.

При этом он уточнил, что еще на 5-10% предлагается снизить стоимость квартир за счет застройщиков.

«На прошлой неделе мы провели переговоры с нашими строительными компаниями, которые работают в Киеве. Мы договорились, что они в таких случаях пойдут на то, чтобы уменьшить стоимость квартиры за счет своей себестоимости. Таким образом, 25-30% уменьшения стоимости на квартиру, на наш взгляд, расширит возможности для киевлян, которые сегодня очень долго ждут жилье», - добавил А. Попов.

Как сообщал УНИАН, Председатель КГГА Александр Попов инициирует разработку программы по оказанию финансовой помощи киевлянам, которые хотят приобрести квартиры по программе «Доступное жилье».

Глава госадминистрации предлагает помогать киевлянам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и желают принять участие в программе «Доступное жилье», уплатив первый взнос в размере 20% стоимости квартиры. Средства на эти цели планируется предусмотреть в городском бюджете.

Справка УНИАН. 25 апреля 2012 года Кабинет министров Украины своим постановлением №343 утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

В документе указывается, что кредиты будут предоставляться до 15 лет в гривнях под не более 16% годовых на момент выдачи кредита. Частичная компенсация процентов определяется в размере процентной ставки за пользование кредитом минус 3 процентных пункта годовых. Первый взнос заемщика по данной программе составляет не более 25%.

3 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия ипотечному кредитованию».

В Государственном бюджете на компенсацию процентной ставки по данной ипотечной программе предусмотрен 1 млрд грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В программе ипотеки под 3% сняты ограничения по площади и стоимости жилья

Застройщиков доступного жилья могут освободить от налога на прибыль на 10 лет