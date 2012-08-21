В Киеве по инвестициям в рынок ритейла лидируют Россия, Румыния и Турция — эксперт

В Киеве по прямым инвестициям в рынок ритейла лидируют Россия, Румыния и Турция, а по количеству новых брендов, которые выходят по системе франчайзинга, лидирует Западная Европа.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании UTG со ссылкой на руководителя направления франчайзинга UTG Сергея Заику.

«Если в прошлом году по количеству запросов в компанию UTG от зарубежных ритейлеров лидировала Турция, то сейчас наиболее активны бизнесмены из Азербайджана, которые ранее не интересовались Украиной вообще. Сейчас все больше из них инвестируют в Украину, открывают бизнесы от заведений общепита до fashion бутиков премиум-сегмента. Думаю, эта тенденция будет продолжаться, и к концу 2012 года, благодаря им, мы увидим еще несколько новых для нашего рынка открытий», - сказал он.

С. Заика отметил, что порядка 20% новых брендов – это предприятия общественного питания, остальные 80% - fashion бренды.

«Показательно, что порядка 30% новых брендов - это товары премиум-уровня. Ранее в нашу страну выходили не более одного-двух подобных брендов в год, так как развиваться им было особо негде. В 2012 году мы наблюдаем более активную экспансию дорогих марок», - добавил он.

По словам эксперта, около 40 новых для Украины брендов будет представлено в строящемся торгово-развлекательном центре Ocean Plaza в Киеве. При этом 60% новых брендов появятся благодаря местным операторам рынка, которые давно работают в Украине, 40% - самостоятельно выходят на рынок.

Справка УНИАН. «Украинская торговая гильдия» (UTG) основана в 2001 году, работает со всеми видами недвижимости: торговая, офисная, складская, промышленная, жилая и загородная.