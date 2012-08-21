"Доступное жилье" и ипотечное кредитование не пользуются спросом у молодежи - эксперт

Программа «Доступное жилье» (70/30) и программа удешевления ипотечных кредитов для приобретения жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, не пользуются спросом у молодежи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель совета всеукраинской ассоциации «Укрмолодьжитло» Владимир Грищенко в ходе круглого стола «Программа обеспечения молодежи жильем: ее достижения и перспективы».

По его словам, молодежь называет данные программы «доступное жилье для богатых», поскольку в первом случае необходимо внести 70% стоимости квартиры, а во втором — 25% стоимости жилья, что является неподъемными суммами для молодых людей.

В. Грищенко отметил, что согласно исследованию ассоциации, успешным считает себя молодой человек, зарабатывающий 4 тыс. грн в месяц по Украине, а в регионах такой заработной платы нет.

«Таким образом, все эти программы — не для молодежи», - резюмировал он.

При этом В. Грищенко добавил, что программа предоставления льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья интересна молодежи, поскольку она предлагает существенные льготы. Кредит выдается на 30 лет под 3% годовых, а при рождении первого ребенка государство берет на себя оплату процентов по кредиту, при рождении второго — 25% кредита, при рождении третьего — 50% кредита.

По данным ассоциации, у 63% семей, взявших кредиты по данной программе, через год появился ребенок.

Как сообщал УНИАН, Всеукраинская ассоциация «Укрмолодьжитло» и ряд других молодежных общественных организаций просят Президента Украины Виктора Януковича продлить действие программы предоставления льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья, которая заканчивается в 2012 году, на 5 лет.

Справка УНИАН. За 10 лет действия программы предоставления льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья в Киеве и Киевской области кредиты получили 1794 молодые семьи на общую сумму свыше 220 млн грн. Построено 99 жилых домов общей площадью 93,6 тыс. кв.м.