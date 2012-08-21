Правительство будет увеличивать финансовую поддержку небольших населенных пунктов

Правительство ежегодно будет увеличивать финансовую поддержку районных центров и небольших населенных пунктов.

Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил сегодня на брифинге в Белой Церкви Киевской области в рамках своей рабочей поездки, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров.

«Мы и в дальнейшем значительное внимание будем уделять развитию страны. И не только большим городам, областным центрам, но и районным центрам и небольшим городам. Внимание к районным центрам, небольших городов будет расти, и мы все больше и больше средств будем выделять на их поддержку», - сказал Н.Азаров.

По его словам, в таких небольших городах проживает две трети населения Украины.

Глава правительства подчеркнул, что у него остались хорошие впечатления от рабочей поездки в Белую Церковь. В частности, по его словам, за последние два года значительно улучшилась дорожная инфраструктура, построены современные медицинские заведения и полностью обеспечены местами в детских садах все желающие.

Сегодня же Н.Азаров открыл в Белой Церкви реконструированный консультативно-диагностический корпус городской детской поликлиники.

«Наконец в Белой Церкви появилось современное медицинское заведение не хуже, чем в любой европейской стране. Эта поликлиника отвечает абсолютно всем европейским стандартам по лечению детей», - отметил глава правительства.