Нотариусы Киева в І полугодии зарегистрировали 8,9 тыс. сделок купли-продажи жилья

Нотариусы Киева в І полугодии 2012 года зарегистрировали 8 896 сделок купли-продажи квартир и жилых домов.

Об этом сообщает портал «Столичная недвижимость» со ссылкой на Главное управление юстиции в Киеве.

В целом за первое полугодие столичные нотариусы зарегистрировали 17 тыс. 348 договоров отчуждения недвижимого имущества, из них 5 тыс. 231 договоров дарения (из них 4 тыс. 769 квартир и жилых домов), 616 договоров мены, 128 договоров пожизненного содержания, 1 договор пожертвования и 198 других договоров отчуждения недвижимого имущества.

Кроме этого, было зарегистрировано 4 тыс. 126 договоров отчуждения земельных участков.

При этом, среди объектов недвижимого имущества, данные о заверении которых предоставлены нотариусами, могут быть объекты, местоположение которых находится как в Киеве, так и за его пределами. Это связано с тем, что заверять сделки по отчуждению недвижимого имущества и земельных участков, согласно законодательству Украины, можно как по месту нахождения (регистрации) этого имущества, так и по месту нахождения (регистрации) одной из сторон соответствующей сделки.

По сравнению с данными первого полугодия 2011 года (15 тыс. 833), в Киеве зарегистрировано на 9,6% больше договоров отчуждения недвижимого имущества.

В 2011 году киевские нотариусы зарегистрировали почти 38 тысяч 852 договора отчуждения недвижимого имущества.