ГИУ с начала года рефинансировало 625 кредитов на 155,1 млн грн

По состоянию на 22 августа 2012 года Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) рефинансировало 625 ипотечных кредитов, предоставленных банками-партнерами на приобретение жилья гражданам, на общую сумму 155,1 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГИУ.

По данным пресс-службы, на 21 августа 2012 года ГИУ выкупило 605 кредитов на общую сумму 149,5 млн грн.

«Только за последние два месяца гражданам было предоставлено 234 кредита на сумму свыше 60 млн грн. Еще более 300 заявок находятся на рассмотрении для выкупа. Наша задача выкупить эти кредиты до конца года», - цитирует пресс-служба председателя правления ГИУ Валентина Рыбачука.

По его словам, в целом количество рефинансированных кредитов в портфеле ГИУ составляет более 5 тыс. кредитов на сумму около 820 млн грн.

Сегодня ГИУ сотрудничает по программе рефинансирования ипотечных кредитов со 116 банками.

Как сообщал УНИАН, Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) в январе-июне текущего года рефинансировало 370 ипотечных кредитов, предоставленных банками-партнерами на приобретение жилья гражданам, на общую сумму свыше 88 млн грн.

В первом квартале 2012 года ГИУ рефинансировало 160 ипотечных кредитов, предоставленных банками-партнерами на приобретение жилья, на общую сумму 42 млн грн.

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, предоставленным населению по программе ГИУ, составляет 13,52% годовых.

В 2011 году ГИУ выкупило у банков-партнеров 290 ипотечных кредитов на сумму свыше 76 млн грн. Всего с 1 июля 2011 г. ГИУ рефинансировало 661 кредит на сумму 164 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

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