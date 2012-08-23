К ипотеке под 3% хотят привлечь небанковские финучреждения

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) предлагает привлечь небанковские финансовые учреждения (фонды финансирования строительства и кредитные союзы) для участия в государственной программе удешевленной ипотеки для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе регулятора.

По словам председателя Нацкомфинуслуг Андрея Стасевского, активное участие небанковских финансовых и кредитных учреждений в реализации данной программы может значительно ее ускорить.

Нацкомфинуслуг отмечает, что сегодня в программе участвуют только банки и не предусмотрено участие небанковских финансовых учреждений. По мнению регулятора, это ограничивает развитие программы, о чем свидетельствует небольшое количество договоров, заключенных с заемщиками.

В то же время в ст. 1 Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия ипотечному кредитованию» предусматривается компенсация процентов, уплачиваемых не только банкам, но и другим финансовым учреждениям по кредитам, полученным гражданами по программе удешевленного ипотечного кредитования.

Нацкомфинуслуг подготовила предложения по расширению участия небанковских финансовых учреждений в финансировании строительства доступного жилья, которые в ближайшее время будут вынесены на рассмотрение правительства.

Кроме того, регулятор разрабатывает типовой договор об участии в фонде финансирования строительства (ФФС) во исполнение Закона «О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью». Документ будет вынесен на рассмотрение правительства.

«Введение типового договора об участии в ФФС повысит уровень защиты прав и интересов доверителей ФФС, а также доверие населения к небанковским финансовым учреждениям - управляющим ФФС», - говорится в пресс-релизе.

По данным Нацкомфинуслуг, в Украине 90 финансовых компаний имеют лицензии на осуществление деятельности по привлечению средств учредителей управления имуществом для финансирования объектов строительства и/или осуществления операций с недвижимостью.

Общее количество доверителей, которые заключили договоры с финансовыми компаниями-управителями об участии в ФФС, составляет 12 346 физических и 116 юридических лиц.

На сегодня финансовыми компаниями - управителями ФФС привлечено более 7,5 млрд грн для финансирования объектов строительства.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

По условиям программы, кредиты будут предоставляться сроком до 15 лет в гривнях, максимум под 16% годовых. При этом заемщик платит по кредиту 3%, а разницу в 13% ему компенсирует государство. Компенсации подлежат фактически уплаченные проценты за пользование кредитом.

На 17 августа в Украине заключено 250 договоров по программе удешевленной ипотеки для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.