Количество заключенных договоров по ипотеке под 3% выросло до 296

В Украине количество договоров, заключенных по программе удешевленной ипотеки для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по состоянию на 23 августа выросло до 296.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

За неделю банки выдали 46 кредитов, их общее количество выросло до 294. Кредиты профинансированы банками на 70,1 млн грн.

На сегодня более 12 тысяч граждан выразили желание принять участие в программе. Застройщики предлагают для приобретения 12674 квартиры в 285 жилых домах.

В Киеве с момента старта программы заключено 94 договора и предоставлено столько же кредитов. В Севастополе выдано 10 кредитов, Харьковской области — 23, Сумской области — 22, Полтавской области — 17, Винницкой, Черниговской и Хмельницкой областях - по 15, Закарпатской, Николаевской - по 9, Волынской - 8, Львовской, Одесской и Черкасской областях - по 7, Донецкой, Ровенской и Киевской - по 6, Ивано-Франковской области и Крыму - по 5, Запорожской - 3, Херсонской и Черновицкой - 2, Житомирской и Луганской - по одному.

На 23 августа не заключено ни одного договора и не выдано ни одного кредита в Кировоградской и Тернопольской областях.

По данным Минрегиона, по программе доступного жилья (схема 70/30) заключено 230 договоров, по программе молодежного жилищного кредитования предоставлен 171 кредит, Государственное ипотечное учреждение профинансировало 537 кредитов.

В целом по данным программам профинансировано приобретение 1232 квартир.

Как сообщал УНИАН, в Украине количество договоров, заключенных по программе удешевленной ипотеки для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по состоянию на 17 августа выросло до 250.

На 17 августа в программе изъявили желание принять участие 11 675 граждан, для которых застройщики предлагают 11 872 квартиры в 270 жилых домах.

Напомним, Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

По условиям программы, кредиты будут предоставляться сроком до 15 лет в гривнях, максимум под 16% годовых. При этом заемщик платит по кредиту 3%, а разницу в 13% ему компенсирует государство. Компенсации подлежат фактически уплаченные проценты за пользование кредитом. В госбюджете на 2012 год на компенсацию процентных ставок по данной программе предусмотрен 1 млрд грн.

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