Минюст вводит спецбланки для выдачи выдержек из Госреестра вещных прав на недвижимость

Министерство юстиции Украины с 1 января 2013 года вводит в обращение новые специальные бланки для выдачи выдержек из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Соответствующий приказ, зарегистрированный в Минюсте под №1365/21677 от 13 августа, размещен на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, спецбланки вводятся с момента введения единой системы государственной регистрации всех имущественных прав на недвижимость.

Специальный бланк для выдачи выдержек из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество используется после полного использования специальных бланков для выдачи выдержек из Реестра прав собственности на недвижимое имущество.

Расходы, связанные с изготовлением и поставкой специальных бланков свидетельств о праве собственности, специальных бланков для выдачи выписок из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, специальных бланков для выдачи выдержек из Реестра прав собственности на недвижимое имущество и специальных бланков документов реестров информационной системы Министерства юстиции Украины, осуществляются за счет государственного предприятия «Информационный центр» Минюста.

Как сообщал УНИАН, 12 марта 2010 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений». Верховная Рада приняла этот закон 11 февраля 2010 года.

Основным нововведением закона является передача полномочий в сфере государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений от Госкомзема (теперь — Госземагентство) Министерству юстиции Украины.

До введения изменений права на земельные участки регистрировались органами Госкомзема, а права на недвижимое имущество, которое находится на земельных участках, а также сделки по недвижимому имуществу, регистрировались в системе органов Министерства юстиции Украины (Бюро технической инвентаризации).