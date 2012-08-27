Киев разработает концепцию реновации днепровских островов и склонов

Киев разработает Общую концепцию реновации территории долины Днепра в Киеве, в том числе островов и днепровских склонов.

Как говорится на сайте Главного управления градостроительства и архитектуры КГГА, распоряжение №1447 подписал 15 августа председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

Согласно документу, Киевглавархитектура определена заказчиком разработки концепции.

В Главном управлении напомнили, что разработка концепции - это один из этапов реализации стратегической инициативы «Днепровская жемчужина», которая нацелена на сохранение и развитие киевских островов и днепровских склонов.

Концепция реновации территории долины Днепра в Киеве станет градостроительным документом, который будет положен в основу дальнейшего плана зонирования территории стратегической инициативы «Днепровская жемчужина» и детальных планов этих территорий.

Концепция основана на принципах, заложенных в проектах-победителях Открытого международного архитектурного конкурса «Благоустройство центральной части г. Киева к Евро-2012 и на перспективу» и Открытого международного градостроительного конкурса «Концепция сохранения и развития киевских островов «Днепровские жемчужины».

В управлении уточнили, что на данный момент проходит процесс утверждения технического задания к Общей концепции реновации территории долины Днепра в городе Киеве, в том числе островов и днепровских склонов.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля были обнародованы результаты международного открытого градостроительного конкурса «Днепровские жемчужины» относительно концепции сохранения и развития киевских островов. Целью конкурса было выявить лучшие идеи сохранения и развития киевских островов. Объектом проектирования были 37 островов в русле реки Днепр, самыми большими из которых являются острова Большой, Муромец, Труханов, Долобецкий, Венецианский, Жуков, Казачий и Ольгин. Победителем стал проект румынской команды архитекторов «The blue line».