Стоимость аренды офисных площадей в Киеве к концу года может снизиться на 3-5%

В Киеве стоимость аренды офисных площадей к концу 2012 года может снизиться на 3-5% благодаря вводу в эксплуатацию новых объектов.

Об этом говорится в обзоре рынка офисной недвижимости за І полугодие 2012 года от консалтинговой компании Knight Frank Ukraine, переданном агентству УНИАН.

Согласно прогнозам компании, к концу года ожидается рост доли вакантных площадей до уровня не ниже 16-18%.

По данным компании, до конца года анонсирован ввод в эксплуатацию четырех офисных объектов общей площадью около 104,5 тыс. кв. м (из них два офисных центра класса «А» общей площадью 87 тыс. кв. м). В результате общее предложение качественных офисных площадей в Киеве до конца года может достичь 1,638 млн кв. м.

В Knight Frank Ukraine отметили, что в первом полугодии 2012 года впервые за два года нижняя граница арендных ставок на офисные площади класса «А» снизилась с 35 до 30 долл./кв. м/месяц. При этом стоимость аренды офисов класса «В+» и «В-» сохранилась на уровне конца 2011 года. Однако эксперты ожидают снижения стоимости аренды на 3-5% в данном сегменте.

По состоянию на конец первого полугодия 2012 г., арендные ставки на офисные помещения класса «А» варьировались в диапазоне 360-540 долл./кв. м/год, класса «В+» - 260-360 долл./кв. м/год, класса «B-» - 180-260 долл./кв. м/год.

В первом полугодии 2012 г. в Киеве было введено в эксплуатацию 13 офисных центров общей площадью 175, 7 тыс. кв. м. Общее предложение качественных офисных центров в Киеве на конец июня 2012 г. достигло 1,53 млн кв. м, из которых около 20% приходится

на офисы класса «A» и 80% - на офисы класса «B+» и «B-».

По итогам первого полугодия средний уровень вакантности офисных площадей достиг значения 16,5% (15% для класса «А» и 17% для класса «В»).

Справка УНИАН. Международная консалтинговая компания Knight Frank основана в Лондоне 110 лет назад и является одним из крупнейших игроков на международном рынке недвижимости.

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