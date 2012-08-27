В Киеве до конца года ожидается открытие четырех гостиниц на 788 номеров - эксперты

В Киеве до конца 2012 года ожидается открытие четырех гостиниц на 788 номеров под управлением международных брендов.

Об этом говорится в обзоре рынка офисной недвижимости за І полугодие 2012 года от консалтинговой компании Knight Frank Ukraine, переданном агентству УНИАН.

В частности, до конца года заявлено открытие 5-звездочной гостиницы Hilton по бульв. Шевченко, 28-30 на 257 номеров, 5-звездочной Sheraton Kiev Olympiysky Hotel по ул. Большая Васильковская, 55 на 190 номеров, 4-звездочной Renaissance Marriott по ул. Прорезной, 24-39 на 178 номеров и 4-звездочной Radisson Blue Hotel по ул. Братской на 163 номера.

По данным компании, за первое полугодие т.г. в Киеве было введено в эксплуатацию десять гостиниц категории 2-5 звезд с общим номерным фондом 1 386 номеров. Вследствие ввода в эксплуатацию преимущественно гостиниц класса 4-5 звезд их удельный вес в общем объеме номерного фонда увеличился и достиг 29%, тогда как удельный вес гостиниц категории 1-3 звезд снизился с 76% до 71%.

По итогам полугодия показатель заполняемости составил 70-75% для гостиниц категории 4-5 звезд и 65-70% - для объектов категории 3 звезды.

В первом полугодии 2012 г. стоимость номера в гостиницах категории 5 звезд снизилась на 2,8%, 4 звезды - снизилась на 1,3%, 3 звезды - выросла на 15%. На конец первого полугодия стоимость стандартного двухместного номера с завтраком в гостиницах категории 5 звезд находилась в диапазоне 450-550 долл./сутки, а в гостиницах уровня 4 и 3 звезды - 140-350 и 60-160 долл./сутки соответственно.

В компании отметили, что рост цен за проживание в гостиницах во время Евро-2012 носил временный характер. Стоимость проживания в дни проведения футбольных матчей превышала обычную цену номера в 1,5-2 раза, но сразу после окончания чемпионата произошел возврат цен к исходным значениям.

Справка УНИАН. Международная консалтинговая компания Knight Frank основана в Лондоне 110 лет назад и является одним из крупнейших игроков на международном рынке недвижимости. На сегодняшний день Knight Frank совместно со своим стратегическим партнером – компанией Newmark насчитывает 196 офисов в 38 странах мира и объединяет свыше 6770 специалистов.

В Украине и России Knight Frank предоставляет полный комплекс агентских и консалтинговых услуг во всех сегментах рынка недвижимости. За время работы в России и Украине услугами Knight Frank воспользовались более 500 крупных российских и международных компаний.