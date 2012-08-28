Прокуратура Киева пресекла застройку парка отдыха «Протасов Яр»

В Киеве прокуратурой пресечена застройка парка отдыха «Протасов Яр».

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со СМИ столичной прокуратуры.

В частности, как отмечается в сообщении, прокуратура подала в Хозяйственный суд Киева иск об отмене решения Киевсовета и признания недействительным договора аренды земельного участка площадью 3,23 га стоимостью свыше 9 млн грн на ул. Амосова в Соломенском районе.

Решением Киевсоветаады в 2007 году земельный участок был передан в аренду ООО «Бора» для строительства, эксплуатации и обслуживания жилищно-торгового комплекса с паркингом.

Кстати, выделенный под застройку земельный участок входит в перечень зеленых зон столицы и расположен на территории парка отдыха «Протасов Яр», удаление зеленых насаждений в котором запрещено.