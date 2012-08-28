На улицы Киева вернут бетонные урны для мусора. Временно

Осенью на улицы Киева вернут привычные урны для мусора, а также установят новые – легкие и современные.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом сказал председатель столичной госадминистрации Александр Попов в прямом эфире телеканала «Киев».

«Накануне Евро-2012 с целью соблюдения правил безопасности мы убрали с улиц города бетонные мусорные урны. Вместо этого на центральных улицах было установлено более 2 тысяч легких конструкций. Сейчас у нас уже есть договоренность с Киевским радиозаводом и Украинским обществом слепых об изготовлении дополнительного количества новых легких урн, которые мы приобретем и установим. А пока мы вернем на улицы те мусорные урны, которые были демонтированы в канун футбольного чемпионата», – сказал А.Попов.

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Председатель КГГА добавил, что уже к концу сентября планируется установить новые урны, и не только в тех местах, где они были демонтированы, но и там, где будет возникать дополнительная потребность.

Как сообщал УНИАН, в начале мая из центра Киева убрали бетонные урны. Как объяснила столичная власть, это было сделано в канун Евро-2012 ради безопасности киевлян и гостей города, с учетом взрывов в Днепропетровске.

27 апреля в центре Днепропетровска произошло четыре взрыва. Пострадал 31 человек, в частности 10 детей. По информации МВД, все взрывные устройства были самодельными, они были заложены в бетонные урны.