КГГА увеличила сметную стоимость реконструкции Андреевского спуска почти вдвое

Киевская горгосадминистрация своим распоряжением от 16 августа переутвердила проектную документацию первой очереди реконструкции Андреевского спуска, в соответствии с которым стоимость работ возросла с 44 млн 207 тыс. грн до 82,956 млн грн, то есть на 38,749 млн грн.

С текстом документа можно на ознакомиться на официальном сайте столичной власти.

В частности, возросли расходы на строительно-монтажные работы из 32,277 млн грн до 62,489 млн грн, на оборудование - из 49,984 тыс. грн до 145,718 тыс. грн, а “другие расходы” - из 11,880 млн грн до 20,321 млн грн.

Как отмечается в распоряжении, по состоянию на 20 апреля было освоено 16,945 млн грн, из которых 9,963 млн грн – строительно-монтажные работы и 6,981 млн. грн – другие расходы.

Новым решением городской власти распоряжение КГГА №1964 от 25 октября 2011 года, которым утверждалась предыдущая смета проекта, признано утратившим силу.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель КГГА Александр Попов заявлял, что в целом на реконструкцию Андреевского подъема необходимо около 150 млн грн.

В этом году Андреевский спуск ко Дню Киева был открыт после первой очереди реконструкции. Реконструкция спуска длилась с сентября 2011 года. Была проложена дренажная система, возобновлены инженерные сети, выполнено благоустройство и озеленение улицы, реконструировано дорожное покрытие – полностью заменена изношенная мостовая на новую, обустроены тротуары. Кроме того, выполнена реставрация и ремонт фасадов домов, усилены фундаменты нескольких сооружений, установлены 102 опоры освещения, подсвечены фасады и т. п.

Предусматривается также вторая и третья очереди, в ходе которых планируется капитальный ремонт ряда зданий.