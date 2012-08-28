Из-за ливня и сильного ветра парализованы несколько районов Одессы

В Одессе из-за ливня и сильного ветра парализованы несколько районов.

Как передает корреспондент УНИАН, подтоплены несколько оживленных автомагистралей, на проезжую часть упало около полусотни ветхих деревьев, что привело к образованию автомобильных заторов на улицах Вильямса, 25 Чапаевской дивизии, Балковской, проспекта Шевченко, Люстдорфской дороги и некоторых других. Также движение затруднено в районе Пересыпи, где образовались автомобильные «тянучки».

Затоплены ряд подземных переходов, в том числе на улице Дерибасовской - работники коммунальных служб расчищают канализационные стоки.

Из-за сильного ветра произошли обрывы воздушных линий электропередач на улицах Дунаевского, Лузановской, Лунина, Бригадная, Ивана Франко и Мачтовой.

Как сообщили диспетчеры ОАО «Одессаоблэнерго», «аварийные ремонтные работы ведут Центральный и Северный РЭС, до конца вторника электроснабжение микрорайонов, поврежденное ливнем и ветром, будет восстановлено».

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, непогода в Одессе продолжится 29 августа.