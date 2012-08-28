Первое доступное жилье введут в эксплуатацию осенью 2013 года

Первые дома по программе «Доступное жилье» в шести крупнейших городах Украины — Киеве, Харькове, Одессу, Донецке, Днепропетровске и Львове.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, об этом сегодня, 28 августа, во время визита в Финляндию сообщил вице-премьер-министр Украины Борис Колесников.

«Речь идет как минимум о Киев, Харьков, Одессу, Донецк, Днепропетровск, Львов - крупнейшие города нашей страны», - сказал он.

Б. Колесников сказал, что первые дома по программе этой введут в эксплуатацию осенью 2013 года.

«По оптимистическому прогнозу такие дома могут появиться в октябре-ноябре 2013 года», - сказал он.

Б.Колесников отметил, что жилье по программе этой будет продаваться под 3-5% годовых, в частности, кредит под 3% будет предоставляться для покупки жилья площадью до 60 кв. м, а для покупки жилья большей площади — под 5% годовых.

«Если жилье будет продаваться дороже, чем под 3-5% годовых и более, чем на 12 лет, то его никто не будет покупать. Квартира должна стоить до 6 тыс. грн за квадратный метр и иметь полностью завершенный вид», - сказал он.

По словам вице-премьера, первоначальный взнос при покупке жилья по этой программе составит от 10 до 30 процентов.