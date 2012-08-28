Колесников обещает, что первое доступное жилье введут в эксплуатацию осенью 2013 года

Первые дома по программе «Доступное жилье» будут построены в шести крупнейших городах Украины.

Об этом сегодня во время рабочего визита в Финляндию сказал вице-премьер-министр Украины Борис Колесников, сообщается на Правительственном портале.

«Речь идет как минимум о Киеве, Харькове, Одессе, Донецке, Днепропетровске, Львове – крупнейших городах нашей страны», - отметил Б.Колесников.

По его словам, первые дома по этой программе введут в эксплуатацию уже осенью 2013 года.

Предусматривается, что доступное жилье будет продаваться под 3-5% годовых: 3% - до 60 кв. м, 5% - большая площадь.

«По оптимистичному прогнозу, такие дома могут появиться в октябре-ноябре 2013 года. Если жилье будет продаваться дороже, чем под 3-5% годовых, и больше, чем на 12 лет, то его никто не будет покупать. Квартира должна стоить до 6 тыс. грн за квадратный метр и иметь полностью завершенный вид», - подчеркнул вице-премьер-министр.

По словам Б.Колесникова, для каждого украинца квартиры эконом-класса будут доступными. То есть, отметил он, процедура очень простая: гражданин, выбрав квартиру, подает необходимый пакет документов в банк, платит от 10 до 30 процентов (начальный взнос) стоимости жилья и сразу получает ключи.