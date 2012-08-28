Доступное жилье будут строить по опыту Финляндии

Первые дома эконом-класса по программе «Доступное жилье» Украина построит по опыту Финляндии.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, об этом во вторник, 28 августа, сообщил вице-премьер-министр Украины Борис Колесников в ходе визита в Финляндию.

«У финнов есть чему поучиться. Здесь много интересных решений: как сделаны окна, балконы. Думаю, что первый проект нам следует заказать в Финляндии, т.е. привлечь их архитекторов, которые научат нашу молодежь, которая учится в архитектурных вузах, работает в мастерских», - сказал он.

По словам Б.Колесникова, уже вскоре будут определены стандарты строительства доступного жилья в Украине.

«Мы приблизились к принятию единого стандартного варианта, который позволит сделать жилье доступным для каждой украинской семьи. Мы обсудим технологии производства и вместе с министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолием Близнюком примем окончательное решение», - сказал он.

В ходе визита Б.Колесников посетил строительную площадку готового для продажи жилья «Маллет» в районе Пасила в Хельсинки, где осмотрел дома, построенные из элементов, изготовленных по технологиям ведущих компаний, занимающихся строительством доступного жилья в Финляндии.

Напомним, в июле 2017 года делегация Украины во главе с Б.Колесниковым изучала опыт строительства жилья в Италии.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. По условиям программы, кредиты будут предоставляться сроком до 15 лет в гривнях, максимум под 16% годовых. При этом заемщик платит по кредиту 3%, а разницу в 13% ему компенсирует государство. Компенсации подлежат фактически уплаченные проценты за пользование кредитом. Изменениями в государственный бюджет 2012 года предусмотрено выделение 1 млрд грн на программу частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков гражданам для приобретения жилья.

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