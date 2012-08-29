В Херсонской области шквальным ветром повалены десятки деревьев, повреждены крыши домов

В Херсонской области в результате сильных гроз и шквального ветра обесточены 6 населенных пунктов, подтоплено село, повалены десятки деревьев и повреждены крыши домов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе территориального управления МЧС в Херсонской области, вчера, 28 августа, согласно предупреждению Херсонского областного центра гидрометеорологии на территории области ухудшились погодные условия.

Вследствие непогоды отключены от энергоснабжения 6 населенных пунктов области в Голопристанском, Бериславском, Горностаевском, Цюрупинском районах.

В селе Павловка Генического района в 12:00 в результате значительных осадков подтопило частные дома по ул. Шевченко и Кирова (по предварительным данным - 52 двора и 15 домов). Частично разрушена водосточная система.

По состоянию на 23:00 вторника естественным самотеком вода ушла. Для укрепления водоотводной системы привлечены экскаваторы.

На место выезжал оперативный штаб по ликвидации ЧС. Размер причиненного ущерба устанавливается.

Также в селе Малая Каховка в Каховском районе и в городе Каховка шквальный ветер повалил деревья, перекрыв дорожное движение и местным спасателям пришлось убирать деревья с проезжей части.

В селе Каиры Горностаевского района ветер сорвал 50 листов шифера с крыши детского сада.