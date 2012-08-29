Украина учтет международный опыт реализации программ доступного жилья

Программа жилищного строительства «Доступное жилье» саккумулирует лучший мировой опыт и технологии строительства жилья, отвечающего европейским стандартам.

Об этом УНИАН в среду, 29 августа, сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолий Близнюк.

«Доступное жилье - это комплексная задача. Мы будем изучать опыт, где есть что лучшее. Мы не говорим, что это будет только финский, итальянский или немецкий опыт. Это будет то, что есть в каждой стране. Мы возьмем лучший опыт, который есть в мире, рассмотрим, и на его принципах будем дальше работать», - сказал он.

А.Близнюк отметил, что жилье по этой программе будет строиться индустриальным методом на участках, на которых за средства бюджета будут проложены инженерные сети.

«Мы сейчас подбираем участки, на участках нужно делать сети и на этих сетях индустриальным методом будет строиться жилье. Но не жилье вообще, а жилье, которое отвечает европейским стандартам», - сказал он.

Напомним, в августе вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис Колесников сообщил, что первые дома эконом-класса по программе «Доступное жилье» Украина построит по опыту Финляндии. В июле 2012 года делегация Украины во главе с Б.Колесниковым изучала опыт строительства жилья в Италии.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. По условиям программы, кредиты будут предоставляться сроком до 15 лет в гривнях, максимум под 16% годовых. При этом заемщик платит по кредиту 3%, а разницу в 13% ему компенсирует государство. Компенсации подлежат фактически уплаченные проценты за пользование кредитом. Изменениями в государственный бюджет 2012 года предусмотрено выделение 1 млрд грн на программу частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков гражданам для приобретения жилья.