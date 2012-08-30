С 1 января вводятся новые бланки свидетельств о праве собственности на недвижимость

С 1 января 2013 года для выдачи свидетельств о праве собственности на недвижимое имущество будут использоваться бланки нового образца.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, соответствующий приказ, которым утвержден образец такого бланка, а также образцы бланков для выдачи выдержек, информационных справок и выписок из Государственного реестра вещевых прав на недвижимое имущество, подписал министр юстиции Александр Лавринович (приказ «Об оформлении свидетельств о праве собственности на недвижимое имущество, выдержек, информационных справок и выписок из Государственного реестра вещевых прав на недвижимое имущество на специальных бланках» от 10 августа 2012 года № 41/5 - ГСК).

Как объяснил министр юстиции, новые образцы бланков будут изготовляться, в частности, без голографического защитного элемента. Министр напомнил, что с целью уменьшения финансовой нагрузки на граждан и субъекты хозяйствования в 2011 году был принят ряд актов – указ Президента, постановления Кабмина, приказы министерств - относительно отмены обязательного применения голографической защиты документов и групп товаров. В частности, был издан и приказ Министерства юстиции, на основании которого специальные бланки, которые используются для выдачи свидетельств о праве собственности на недвижимое имущество, выдержек, информационных справок и выписок из Госреестра прав на недвижимое имущество, будут изготовляться без голографического защитного элемента.

Министр юстиции также отметил, что утверждение нового образца бланка не будет отменять действие свидетельств, выданных до 1 января 2013 года. Оба образца бланков будут легитимны одновременно.

Кроме того, бланки с голографическим защитным элементом должны будут применяться до полного их использования. То есть, с 1 января 2013 года, в начале работы Государственного реестра вещевых прав на недвижимое имущество, для выдачи выдержек из этого реестра будут использоваться как бланки нового образца (специальные бланки для выдачи выписок из Государственного реестра вещевых прав на недвижимое имущество), так и бланки старого образца (специальные бланки для выдачи выписок из Реестра прав собственности на недвижимое имущество), до полного использования последних.

Также, министр сообщил, что приказом Минюста от 10 августа 2012 года определен порядок оформления выписок из Государственного реестра вещевых прав на недвижимое имущество на специальных бланках. Так, выписки из Государственного реестра вещевых прав на недвижимое имущество будут изготовляться государственными регистраторами прав на недвижимое имущество и нотариусами, на которых с 1 января 2013 года возлагаются функции государственных регистраторов прав на недвижимое имущество.

Этим же приказом установлен порядок использования государственными регистраторами прав на недвижимое имущество бланков как для выдачи свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество, так и для выдачи информационных справок и выписок.

Как известно, установление формы с указанием описания, а также требований к оформлению бланков свидетельств о праве собственности на недвижимое имущество, выдержек, информационных справок и выписок из Государственного реестра вещевых прав на недвижимое имущество было отнесено к компетенции Министерства юстиции Украины постановлениями Кабинета министров Украины от 22.06.2011 № 703 «Об утверждении Порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений и Порядка предоставления выписок из Государственного реестра вещевых прав на недвижимое имущество» и от 26.10.2011 № 1141 «Об утверждении Порядка ведения Государственного реестра вещевых прав на недвижимое имущество».