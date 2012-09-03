Азаров хочет увеличить количество мусороперерабатывающих заводов в Киеве

Премьер-министр Николай Азаров считает необходимым увеличить количество мусороперерабатывающих заводов в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в понедельник, 3 сентября, в ходе лекции в Киевском национальном университете строительства и архитектуры.

«Мусороперерабатывающие заводы нам очень нужны, потому что мы загромоздили свалками всю нашу страну. Вокруг Киева все наши живописные места засорены свалками, от которых весь мир цивилизованный уже давно отказался. Они научились получать из мусора тепло, электроэнергию, другие продукты переработки», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что строительство мусороперерабатывающих заводов является важной задачей для правительства.