Строительная отрасль Украины вышла на докризисный уровень 2007 года, утверждает Азаров

Темпы развития отечественной строительной отрасли вышли на докризисный уровень 2007 года.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в понедельник, 3 сентября, на лекции в Киевском национальном университете строительства и архитектуры, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«В 2012 году мы, наконец, вышли на докризисный уровень развития строительной отрасли», - сказал Н.Азаров.

Он напомнил, что в 2008-2009 годах уровень строительства сократился почти на 60%. «Это значит, что из 10 строительств - 6 было остановлено», - подчеркнул премьер-министр.

При этом глава правительства добавил, что весной 2010 года, когда страна находилась в глубоком кризисе, важным решением было увеличение расходов на капитальное строительство, чтобы экономика развивалась. По его словам, правительство и в дальнейшем максимальное внимание будет уделять развитию строительной отрасли.

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Как сообщал УНИАН, по информации Госстата, строительные предприятия Украины в январе-июле 2012 года уменьшили объемы работ на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 30 млрд 197,2 млрд грн.

За указанный период строительные предприятия снизили объем работ по подготовке строительных участков на 4% – до 2 млрд 790,5 млн грн, по строительству зданий и сооружений – уменьшили на 7,3%, до 24 млрд 084,6 млн грн, по установке инженерного оборудования зданий и сооружений – увеличили на 0,3% – до 3 млрд 106,2 млн грн, по завершению строительства – увеличили на 2,2%, до 167,7 млн грн, по аренде строительной техники с оператором – увеличили на 4,4%, до 48,2 млн грн.

В Госстате отметили, что по характеру строительства работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 80,7% от общего объема, работы по капитальному ремонту – 12,5%, по текущему ремонту – 6,8%.

Справка УНИАН. Строительные предприятия Украины в январе-июне 2012 года уменьшили объемы работ на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 25,084 млрд грн.

В 2011 году стройпредприятия увеличили объемы работ на 11,1% по сравнению с 2010 годом – до 60 млрд 454,3 млн грн.