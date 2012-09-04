Стоимость аренды квартир в Киеве в августе выросла на 1,38%

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в августе 2012 года выросла на 1,38% (9 долл.) – до 659 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, где средняя цена аренды 1-комнатной квартиры составляет 413 долл./месяц, самым дорогим был Печерский район с арендной ставкой в 645 долл. в месяц.

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 10 долл. – до 645 долл., 2-комнатных – на 10 долл. - до 830 долл., 3-комнатных – на 13 долл., до 972 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 11 долл. – до 552 долл., 2-комнатных – на 20 долл., до 914 долл., 3-комнатных – на 20 долл. – до 1071 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 8 долл., до 417 долл., 2-комнатных – на 7 долл., до 529 долл., 3-комнатных – на 8 долл., до 759 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 5 долл. – до 509 долл., 2-комнатных – на 13 долл., до 630 долл., 3-комнатных – на 5 долл., до 773 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 8 долл. – до 473 долл., 2-комнатных – на 14 долл., до 629 долл., 3-комнатных – на 13 долл., до 756 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 8 долл. - до 434 долл., 2-комнатных – на 10 долл., до 589 долл., 3-комнатных – на 6 долл., до 744 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 8 долл., до 416 долл., 2-комнатных – на 10 долл., до 553 долл., 3-комнатных – на 6 долл., до 697 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 8 долл. – до 415 долл., 2-комнатных – на 8 долл., до 568 долл., 3-комнатных – на 13 долл. – до 677 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 6 долл. – до 429 долл., 2-комнатных – на 6 долл., до 553 долл., 3-комнатных – на 7 долл., до 700 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 6 долл., до 413 долл., 2-комнатных – на 7 долл., до 518 долл., 3-комнатных – на 5 долл., до 634 долл.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве за январь-июнь 2012 года выросла на 11,58% (66 долл.) – до 636 долл. за квартиру в месяц.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.