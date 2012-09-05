В 10 городах Луганщины сокращена подача воды

С 5 сентября в 10 городах Луганской области на 20-30% сокращена подача воды из-за порыва магистрального водовода диаметром 1,2 м, подающего воду от Западной фильтровальной станции (ЗФС) на юг и запад области.

Как сообщила УНИАН в пресс-службе компании «Лугансквода», подача воды сокращена на 20% в городах: Перевальск, Алчевск, Первомайск, Попасная, Стаханов, Брянка; на 30% - в Красном Луче, Антраците, Артемовске, Зоринске.

Причиной аварии стал износ водовода.

В настоящее время на месте аварии сосредоточена необходимая техника, работают две аварийные бригады.

По оценкам специалистов, ремонтные работы будут закончены к вечеру среды.

Как сообщал УНИАН, в Алчевске с 15.50 30 августа 56 многоквартирных домов (11372 жителей) остались без воды из-за прорыва магистрального водовода. По состоянию на 7.00 31 августа началось заполнение систем водой. 4 улицы города оставались без воды по состоянию на 1 сентября.