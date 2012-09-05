Азаров уже сейчас готовится к авариям во время отопительного сезона

Премьер-министр Украины Николай Азаров требует от Министерства регионального развития, Министерства энергетики и угольной промышленности, Министерства инфраструктуры, Министерства внутренних дел, Министерства экономики, Министерства чрезвычайных ситуаций уже сейчас сформировать оперативные штабы по противодействию возможным авариям во время отопительного сезона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания Кабинета министров.

«Прошлая зима заставила правительство предпринять чрезвычайные меры по спасению бездомных граждан. В сжатый срок мы организовали более 6 тысяч пунктов обогрева, питания и медицинской помощи бездомным. Благодаря этому спасли много жизней, но и жертвы были. Из этого нужно сделать выводы, и не ожидать морозов», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что уже сейчас нужно начать профилактическую работу, участковые инспекторы милиции, социальные инспекторы должны выявлять всех людей, которые остались без жилья.

Также, по словам Н.Азарова, это касается проблемных семей, которые живут в плохих условиях.

«Уже сейчас нужно подготовить стационарные, подчеркиваю, пункты предоставления помощи, мобильные пункты обогрева и питания, создать запасы теплой одежды, еды, медикаментов и тому подобное», - отметил он.

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Азаров поручил до 1 октября на 100% подготовить объекты коммунального хозяйства к началу отопительного сезона

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил руководству регионов до 1 октября на 100% подготовить объекты коммунального хозяйства к началу отопительного сезона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в среду, 5 сентября, на расширенном заседании Кабинета министров.

«Сегодня уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства в среднем 90%. Полностью подготовить 10%, которые остались, вполне реально в течение месяца. До 1 октября в стране должна быть 100-процентная готовность к отопительному сезону», - сказал Н.Азаров.

По его словам, на сегодняшний день подготовка к отопительному сезону не полностью завершена в Автономной Республике Крым, Донецкой, Львовской, Луганской, Черновицкой и Херсонской областях.

Премьер отметил, что на сегодняшнем заседании Кабмина руководство этих регионов отчитается по поводу результатов своей работы в этом направлении.

Н.Азаров также поручил руководителям местных администраций лично провести заседания штабов по подготовке к отопительному сезону.

«Лично провести с выездом на место контроль по состоянию подготовки буквально каждого проблемного объекта», - сказал премьер.

При этом он подчеркнул, что особое внимание должно быть уделено подготовке к отопительному сезону учебных и медицинских учреждений.

Н.Азаров отметил, что на сегодняшний день необходимо полностью завершить подготовку к отопительному сезону почти 22 тысяч жилых домов и почти 1700 котельных, отремонтировать либо заменить 268 котлов и более 185 километров водопроводных и канализационных сетей и 60 километров теплосетей.