Долг населения за газ перед ЖКХ до конца года достигнет 19 млрд грн

Дебиторская задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства за газ с начала года сократилось на 5,4% (730 млн грн) и составляет 12,8 млрд грн. Среди крупнейших должников – население. Сумма долга составляет 9 млрд грн (70% всего объема).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолий Близнюк.

Также он сообщил, что долг коммерческих учреждений составляет 2,3 млрд грн (18%), бюджетных учреждений - 650 млн грн (5%). Среди самых больших должников - организации Минобороны (100 млн грн), Минобразования (66 млн грн) и МОЗ (13 млн грн).

«Самые большие должники: Киев, Донецкая, Днепропетровская области, то есть, мегаполисы, где 99% домов отапливается централизовано», - сказал А.Близнюк.

Он прогнозирует, что до конца года задолженность населения за газ увеличится до 19 млрд грн: «9 млрд грн, которые на сегодня есть, и еще, как минимум, 10 млрд грн (долгов – УНИАН) будет до конца года с начала отопительного сезона», - подчеркнул он.

Также А.Близнюк сообщил, что из госбюджета выделено 6,9 млрд грн на погашение разницы в тарифах и улучшение расчетов. На сегодня профинансировано 2 млрд грн. Еще на 2,3 млрд грн документы поданы в Минфин и ожидается финансирование.