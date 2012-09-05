На доступное жилье уже выделено 79 млн грн

По состоянию на начало сентября в рамках правительственной программы "Доступное жилье" заключено 336 договоров о предоставлении частичной компенсации процентов и профинансировано 335 кредитов на общую сумму более 79 млн. гривен. Об этом заявил 5 сентября министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий Близнюк, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

По его информации, из общего количества кредитов 103 кредита профинансировано в Киеве. Вместе с тем, по словам А.Близнюка, в одной области - Кировоградской - на это время не заключено ни одного договора и не предоставлено ни одного кредита. По одному только кредиту выдано в Днепропетровской, Житомирской, Луганской и Тернопольской областях.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. По условиям программы, кредиты будут предоставляться сроком до 15 лет в гривнях, максимум под 16% годовых. При этом заемщик платит по кредиту 3%, а разницу в 13% ему компенсирует государство. Компенсации подлежат фактически уплаченные проценты за пользование кредитом. Изменениями в государственный бюджет 2012 года предусмотрено выделение 1 млрд грн на программу частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков гражданам для приобретения жилья.

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