Кабмин подкорректировал порядок регистрации недвижимого имущества

Кабинет министров Украины упростил порядок регистрации недвижимого имущества и усовершенствовал порядок его налогового залога.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, сегодня на своем заседании правительство приняло постановление, которое приводит в соответствие с законодательством правительственные акты, касающиеся вопроса государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений.

Как сообщил министр юстиции Александр Лавринович, изменения, которые вносятся данным актом в ряд правительственных постановлений, существенно облегчат жизнь граждан Украины, в частности, относительно прохождения госрегистрации прав на недвижимость, а также в случаях, когда недвижимое имущество становилось предметом налогового залога.

Так, Кабинет министров признал утратившим силу постановление Кабинета министров Украины от 26 мая 2004 г. № 671 “Об утверждении Временного порядка государственной регистрации праводействий”. Таким образом, после дарования или купли-продажи недвижимого имущества гражданам не придется обращаться к нотариусу с необходимостью вносить соответствующее соглашение в Реестр праводействий, а впоследствии, получив выдержку из этого реестра, обращаться к БТИ, чтобы зарегистрировать права на это имущество.

По словам министра юстиции, поскольку с 1 января 2013 года вступят в силу очередные законодательные изменения, которые возложат на нотариусов функции государственного регистратора прав на недвижимое имущество, с начала следующего года граждане смогут регистрировать права на недвижимое имущество непосредственно у нотариуса.

Кроме того, Кабинет министров изъял из Порядка ведение Государственного реестра обременений движимого имущества (утвержденный постановлением Кабинета министров Украины от 5 июля 2004 г. №830) положения относительно распространения права налогового залога на любые активы налогоплательщика, включая недвижимое имущество. Таким образом, Кабмин учел решение Конституционного Суда Украины от 24 марта 2005 года № 2-рп/2005, согласно которому распространение права налогового залога на любые виды активов налогоплательщика, независимо от суммы налогового долга, нарушает справедливое решение вопросов применения права налогового залога, то есть является неконституционным.

Также правительственным постановлением уточнен перечень документов, которые подаются для проведения государственной регистрации прав собственности на нововыстроенный или реконструированный объект недвижимого имущества. В частности, установлено, что для проведения государственной регистрации права собственности на нововыстроенный или реконструированный объект заявитель подает органу государственной регистрации прав технический паспорт на такой объект. (В предыдущей редакции Порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений требовалось для проведения государственной регистрации права собственности на жилой дом, здание, сооружение (их отдельную часть), квартиру, жилое и нежилое помещение подавать органу государственной регистрации прав документ, который содержит техническую характеристику такого объекта недвижимого имущества и формируется по результатам проведения его технической инвентаризации).

Кроме того, Кабмин урегулировал отношения, связанные с осуществлением государственной регистрации залога воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания, космических объектов. В связи с концептуальными изменениями законодательства данный вопрос остался неурегулированным. Кабмин установил, что в случае государственной регистрации залога воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания, космических объектов, она будет проводиться в соответствии с общим порядком государственной регистрации обременений движимого имущества (утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 5 июля в 2004 г. № 830).

Министр юстиции сообщил, что принятые 5 сентября изменения в правительственные акты вступят в силу с 1 января 2013 года, одновременно с введением в стране новой системы регистрации прав на недвижимое имущество.