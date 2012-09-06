Территорию Харькова расширят до более 35 тыс га. Профильный комитет ВР поддержал план

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства и местного самоуправления согласовал постановление парламента о границах города Харькова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, об этом на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета проинформировал мэр Геннадий Кернес.

«Теперь мы ждем постановления Верховной Рады, и у нас начнется большая работа по приведению в соответствие с новыми границами Харькова всех документов», - сказал Г.Кернес.

Он, в частности. отметил, что будет переименован ряд улиц, названия которых дублируются.

По информации пресс-службы, предусматривается, что в границы Харькова включат 4450,5788 га и изымут из них 52,3203 га. Общая площадь города должна достичь 35002,2585 га.

Проект землеустройства относительно изменений и установления границ Харькова предусматривает включение в территорию города 3,78 тыс га земель Харьковского района, 670 га земель Дергачевского района. В то же время, из реестра земель Харькова Харьковскому району отойдет 51,34 га, Дергачевскому - 0,978 га.

Кроме того, в границы города войдет территория МЖК «Интернационалист» (свыше 2,6 тыс. га территории Кулиничевского поселкового совета), 216 га Песочинского поселкового совета, 800 га Пономаренковского поселкового совета и ряд других территорий.

Наибольшее количество земель Харькову должен передать Кулиничевский поселковый совет - 2602,49 га. Эта территория может стать новым административным районом города.

Как сообщили в пресс-службе, в начале августа народный депутат Украины Валерий Писаренко внес в Верховную Раду законопроект «Об изменении и установлении границ города Харькова». Ранее решение о расширении границ города Харьковский городской совет принял 25 апреля 2012 года, затем его поддержал Харьковский областной совет.