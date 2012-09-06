На реконструкцию Украинского дома потратят 290 млн грн

Кабинет министров утвердил проект «Реконструкция здания «Национальный центр делового и культурного сотрудничества «Украинский дом» по ул. Крещатик, 2, в Киеве» на сумму 290,148 млн грн.

Текст соответствующего правительственного распоряжения №626-р от 27 августа 2012 года размещен на официальном парламентском портале.

Проект реконструкции разработало госпредприятие «Научно-исследовательский и проектный институт градостроения» и рекомендовало к утверждению госпредприятие “Укргосбудэкспертиза” Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

Площадь реконструкции составит 6,397 тыс. кв. м, общая площадь здания - 31,723 тыс. кв. м.

Основная сумма, выделенная на реконструкцию, будет направлена на строительно-монтажные работы (172,147 млн грн).

Реконструкцию планируется провести в течение 18 месяцев.