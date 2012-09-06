Президент сделал Колесникова ответственным за доступное жилье

Президент Украины Виктор Янукович назначил вице-премьера, министра инфраструктуры Бориса Колесникова ответственным за реализацию программы "Доступное жилье"

Об этом Янукович заявил в своем вступительном слове на заседании комитета экономических реформ, проходившем в Администрации президента.

"Борис Викторович, начинайте по полной программе", - обратился Президент к Колесникову, уточнив, что тот стал более свободен после проведения в Украине Чемпионата Европы по футболу.

По словам Президента, вице-премьер Колесников должен координировать свою деятельность с министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолием Близнюком.

В ходе выступления Президент также обратился и к главе Киевской горадминистрации Александру Попову, обязав того покончить с существующей практикой долгостроев

"Попов, в Киеве не должно быть долгостроев", - резко сказал Президент.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. По условиям программы, кредиты будут предоставляться сроком до 15 лет в гривнях, максимум под 16% годовых. При этом заемщик платит по кредиту 3%, а разницу в 13% ему компенсирует государство. Компенсации подлежат фактически уплаченные проценты за пользование кредитом. Изменениями в государственный бюджет 2012 года предусмотрено выделение 1 млрд грн на программу частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков гражданам для приобретения жилья.

В конце августа Колесников заявил, что первые дома эконом-класса по программе «Доступное жилье» Украина построит по опыту Финляндии. По его словам, власти намерены в ближайшее время определить стандарты строительства такого жилья.

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