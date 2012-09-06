Кабмин одновременно реализует четыре жилищные программы

Кабинет министров Украины одновременно реализует четыре программы обеспечения населения жильем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время общения с трудовым коллективом Харьковского тракторного завода имени Серго Орджоникидзе сказал премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, первая программа ориентирована на бесплатное обеспечение работников бюджетной сферы (учителей, врачей и т. П.) квартирами, вторая – программа общей очереди на жилье, третья – так называемая программа «30/70» (70% стоимости жилья оплачивается будущим собственником, 30% стоимости компенсирует государство), четвертая – это программа ипотечного кредитования «Доступное жилье» (на 75% стоимости жилья предоставляется кредит государственного банка под 3% годовых, остальную процентную ставку компенсирует государство, 25% стоимости жилья в виде первоначального взноса оплачивает будущий собственник).

Премьер-министр подчеркнул, что основное внимание будет обращено на программу ипотечного кредитования «Доступное жилье». По его словам, в течение 2012 года по этой программе планируется реализовать около 12 тысяч квартир. Н.Азаров добавил, что в 2013 году правительство начнет реализацию новой программы по обеспечению жильем «Индустриальное жилье». По его словам, под эту программу в каждом городе готовятся строительные площадки, которые будут бесплатно предоставляться застройщикам. Премьер-министр отметил, что при этом государство компенсирует расходы на подведение к стройплощадкам сетей и коммуникаций. «Квартиры будут еще дешевле, потому что они будут удешевляться за счет большого количества строительства, новых индустриальных технологий», - сказал Н.Азаров.

По его мнению, возобновление массового строительства жилья в условиях кризиса позволит оживить украинскую экономику.

Как сообщал УНИАН, в государственном бюджете на 2012 год на компенсацию процентной ставки по ипотечной программе «Доступное жилье» предусмотрен 1 млрд грн.

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